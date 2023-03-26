Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ковачич — об упущенной победе над Уэльсом на 90+3-й: Хорватия компенсирует этот результат

Ковачич — об упущенной победе над Уэльсом на 90+3-й: Хорватия компенсирует этот результат
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал ничейный результат в матче с Уэльсом (1:1) в 1-м туре группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

«Хорватия хорошо начала матч с Уэльсом. Мы забили и имели все возможности сделать это вновь. Но футбольное правило сыграло против нас — мы не реализовали свои моменты, а затем пропустили этот мяч на последних минутах матча. Никто в команде не рассчитывал на такой старт, но у нас ещё много матчей. Уверен, что мы компенсируем этот результат», — приводит слова Ковачича пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Отбор на чемпионат Европы — 2024 начался! Подключайся к трансляции матчей топ-сборных в Okko.

Видеообзор. Хорватия сыграла вничью с Уэльсом, пропустив на 90+3-й минуте:

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Материалы по теме
Видео
«Это шок». Тренер Хорватии Далич — о пропущенном мяче от Уэльса на 90+3-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023