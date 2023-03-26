«Это шок». Тренер Хорватии Далич — о пропущенном мяче от Уэльса на 90+3-й минуте

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвёл итоги матча с Уэльсом (1:1) в 1-м туре группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

«Пропустить мяч на 90+3-й минуте — всегда шок. Но в футболе всегда так: иногда ты побеждаешь, иногда — не побеждаешь. У Хорватии был момент, когда мы могли забить второй и решить все вопросы, но у нас этого не получилось. Затем мы пропустили от Уэльса, у которого этот момент был единственным в матче», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Видеообзор. Хорватия сыграла вничью с Уэльсом, пропустив на 90+3-й минуте:

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