Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Калвин Филлипс может вернуться в «Лидс». «Вест Хэм» также интересуется игроком

Калвин Филлипс может вернуться в «Лидс». «Вест Хэм» также интересуется игроком
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может покинуть команду из-за малого количества игрового времени.

27-летний полузащитник сборной Англии, перешедший из «Лидса» только летом 2022 года, может вернуться обратно уже спустя сезон. Руководство «Лидса» хочет воспользоваться тем, что футболист так и не закрепился в основном составе команды Гвардиолы, и укрепить полузащитную линию. «Вест Хэм» также заинтересован в приобретении Филлипса, поскольку видит в нём подходящую замену Деклану Райсу, который, вероятно, покинет команду в ближайшее время, сообщает Daily Star.

Филлипс понимает, что, не являясь постоянным игроком основного состава на клубном уровне, он может потерять место в сборной Англии.

Ожидается, что «Сити» не станет препятствовать уходу игрока, если сможет вернуть сумму, потраченную на его трансфер прошлым летом (€ 48,7 млн). Действующий контракт Филлипса с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023