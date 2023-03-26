Калвин Филлипс может вернуться в «Лидс». «Вест Хэм» также интересуется игроком

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может покинуть команду из-за малого количества игрового времени.

27-летний полузащитник сборной Англии, перешедший из «Лидса» только летом 2022 года, может вернуться обратно уже спустя сезон. Руководство «Лидса» хочет воспользоваться тем, что футболист так и не закрепился в основном составе команды Гвардиолы, и укрепить полузащитную линию. «Вест Хэм» также заинтересован в приобретении Филлипса, поскольку видит в нём подходящую замену Деклану Райсу, который, вероятно, покинет команду в ближайшее время, сообщает Daily Star.

Филлипс понимает, что, не являясь постоянным игроком основного состава на клубном уровне, он может потерять место в сборной Англии.

Ожидается, что «Сити» не станет препятствовать уходу игрока, если сможет вернуть сумму, потраченную на его трансфер прошлым летом (€ 48,7 млн). Действующий контракт Филлипса с клубом рассчитан до лета 2028 года.