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«Акрон» обыграл махачкалинское «Динамо», «Краснодар-2» победил «Родину»

«Акрон» обыграл махачкалинское «Динамо», «Краснодар-2» победил «Родину»
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Сегодня, 26 марта, проходят матчи 24-го тура Мелбет Первой лиги. Открывал игровой день матч «Велес» — «Волга», завершившийся нулевой ничьей.

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
0 : 0
Волга Ул
Ульяновск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч «Акрон» — «Динамо» завершился победой хозяев со счётом 2:0. Голами в составе «Акрона» отметились Константин Савичев и Данила Сагуткин.

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Савичев – 42'   2:0 Сагуткин – 46'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча «Волгарь» — «Кубань» завершилась со счётом 1:1. На мяч Нури Абдокова «Волгарь» ответил голом Данила Липового. В концовке второго тайма игрок «Кубани» Александр Поздняк получил вторую жёлтую карточку.

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 1
Кубань
Краснодар
0:1 Абдоков – 52'   1:1 Липовой – 68'
Удаления: нет / Позняк – 90+1'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар-2» одержал победу с минимальным счётом в матче с «Родиной», прервав 15-матчевую серию без выигрышей в Первой лиге. Единственный гол в составе краснодарцев забил Данил Карпов. На 80-й минуте игрок «Краснодара» Дмитрий Иванов получил вторую жёлтую карточку, но его команда сумела в меньшинстве сохранить ворота в неприкосновенности.

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Карпов – 17'
Удаления: Иванов – 80' / нет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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