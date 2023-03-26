«Акрон» обыграл махачкалинское «Динамо», «Краснодар-2» победил «Родину»

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Сегодня, 26 марта, проходят матчи 24-го тура Мелбет Первой лиги. Открывал игровой день матч «Велес» — «Волга», завершившийся нулевой ничьей.

Матч «Акрон» — «Динамо» завершился победой хозяев со счётом 2:0. Голами в составе «Акрона» отметились Константин Савичев и Данила Сагуткин.

Встреча «Волгарь» — «Кубань» завершилась со счётом 1:1. На мяч Нури Абдокова «Волгарь» ответил голом Данила Липового. В концовке второго тайма игрок «Кубани» Александр Поздняк получил вторую жёлтую карточку.

«Краснодар-2» одержал победу с минимальным счётом в матче с «Родиной», прервав 15-матчевую серию без выигрышей в Первой лиге. Единственный гол в составе краснодарцев забил Данил Карпов. На 80-й минуте игрок «Краснодара» Дмитрий Иванов получил вторую жёлтую карточку, но его команда сумела в меньшинстве сохранить ворота в неприкосновенности.