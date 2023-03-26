Балотелли ответил Манчини на слова о нехватке нападающих для сборной Италии

32-летний нападающий швейцарского «Сьона» Марио Балотелли ответил главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини, ранее сетовавшему на нехватку качественных нападающих в распоряжении национальной команды.
«Я не знаю, почему у нас так мало нападающих. Мы очень ограничены в выборе впереди», – ранее заявил BBC Манчини.
«В Италии есть нападающие, и они в хорошей форме, поверьте мне. Сожаление — это чувство тех, кто регулярно не усваивает урок и не достигает цели, когда всё уже сделано. Или просто никогда не достигает цели», – написал Балотелли в своих социальных сетях.
Напомним, Марио Балотелли не вызывался в сборную Италии с сентября 2018 года.
Сегодня, 26 марта, сборная Италии встретится с командой Мальты в рамках 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2024. Игра начнётся в 21:45 мск.
- 26 марта 2023
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