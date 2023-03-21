Манчини: у Италии три команды в 1/4 ЛЧ, но в них наберётся максимум семь-восемь итальянцев

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о проблеме нехватки качественных нападающих для национальной команды, назвав одной из возможных причин отсутствие у современного поколения европейских футболистов игр на улице.

«Я не знаю, почему у нас так мало нападающих. Мы очень ограничены в выборе впереди. У нас три команды играет в четвертьфинале Лиги чемпионов, но на три команды наберётся максимум семь или восемь итальянцев. Такова реальность.

Раньше мы играли на улице по три-четыре часа, после чего шли тренироваться. Сейчас этого уже нет. Неслучайно новые игроки появляются в таких странах, как Уругвай, Аргентина или Бразилия, где люди до сих пор много играют на улицах», — приводит слова Манчини BBC.

В четвертьфинале Лиги чемпионов в текущем сезоне сыграют «Милан», «Интер» и «Наполи».

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