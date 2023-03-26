Комличенко ответил, реагировали ли игроки сборной России на слова Карпина о результате

Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал, была ли реакция у игроков национальной команды на недавние комментарии Валерия Карпина в СМИ.

«В команде никак не реагировали на высказывания Карпина. Мы просто готовились к игре. Как мы должны реагировать? Держусь ли я за место? Думаю, да. У меня в «Ростове» контракт, а в сборную Георгиевич вызывает — значит, нужен. Вцепился в место? Конечно. В футболе без этого нельзя», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 26 марта, сборная России обыграла национальную команду Ирака в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.