«Тоттенхэм» официально объявил об отставке Антонио Конте

Итальянский специалист Антонио Конте больше не является тренером «Тоттенхэма», об этом проинформировал официальный сайт лондонского клуба.
«Сообщаем, что мы прекращаем сотрудничество с главным тренером Антонио Конте по обоюдному согласию. Мы вышли в Лигу чемпионов в первом сезоне Антонио в клубе. Благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем. Кристиан Стеллини возглавит команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона, а Райан Мэйсон – в качестве помощника главного тренера», – говорится в сообщении пресс-службы лондонцев.
«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 49 очков после 28 матчей. Также клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов и Кубка Англии. По словам владельца «шпор» Дэниела Леви, главной целью клуба остаётся попадание в Лигу чемпионов.
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