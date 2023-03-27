Конте — второй тренер в истории «Тоттенхэма» по среднему количеству очков за матч в АПЛ

Уволенный из лондонского «Тоттенхэма» итальянский главный тренер Антонио Конте является вторым наставником в истории «шпор» по среднему количеству набранных очков за матч в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
В рейтинге учитывались только тренеры, проведшие во главе «Тоттенхэма» не менее 38 матчей, то есть как минимум один полноценный сезон АПЛ.
Полностью топ-5 тренеров «Тоттенхэма» по среднему количеству набранных за один матч АПЛ очков выглядит следующим образом:
1. Маурисио Почеттино (1.89 очка за матч);
2. Антонио Конте (1.88);
3. Андре Виллаш-Боаш (1.83);
4. Гарри Реднапп (1.74);
5. Жозе Моуринью (1.64).
Конте провёл 56 матчей во главе «Тоттенхэма» в рамках АПЛ, в которых одержал 32 победы, девять раз сыграл вничью и 15 раз потерпел поражение.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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