Антон Миранчук: считаю, что негатива по отношению к сборной России не было

Полузащитник сборной России Антон Миранчук подвёл итоги товарищеского матча с Ираком (2:0), заявив, что не чувствовал негатива по отношению к российской национальной команде до игры с иракцами.
«Гол? Я просто почувствовал, что, возможно, мяч отлетит ко мне. Ситуация наклёвывалась, а я просто побежал в то место, куда мяч и полетел. Слава богу, что побежал и забил. В моменте, где я мог второй раз отличиться, должен был сразу бить в угол по диагонали. Не знаю, почему так не сделал — наверное, просто сил не было.
Что было в раздевалке в перерыве, я не знаю, так как был на поле, разминался. Негатив? Считаю, что его и не было. Мы всегда стараемся побеждать. Бывают такие матчи, что этого не получается. Вот сейчас вышли, собрались, слава богу, победили», — приводит слова Миранчука «РБ Спорт».
Антон Миранчук отметился забитыми мячами в обоих товарищеских матчах сборной России в марте. Полузащитник забил единственный мяч россиян в игре с Ираном (1:1), реализовав пенальти, а его гол во встрече с Ираком стал победным.
- 27 марта 2023
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