В «Фенербахче» прокомментировали заключение договора о сотрудничестве с «Зенитом»
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В «Фенербахче» прокомментировали заключение договора о сотрудничестве с санкт-петербургским «Зенитом».
«Мы надеемся, что этот шаг, который мы рассматриваем как важное партнёрство и который, как мы верим, будет развиваться всё сильнее в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, приведёт к положительным результатам и будет полезным для нашего клуба», — гласит заявление турецкого клуба, опубликованное на официальном сайте «Фенербахче».
В рамках сотрудничества «Зенита» и «Фенербахче», которые в марте провели благотворительный матч в Стамбуле (2:2), предполагается организация товарищеских встреч между футбольными мужскими и женскими командами, а также баскетбольными коллективами, обмен опытом и тренировочным процессом.
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