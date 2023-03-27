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В «Фенербахче» прокомментировали заключение договора о сотрудничестве с «Зенитом»

В «Фенербахче» прокомментировали заключение договора о сотрудничестве с «Зенитом»
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В «Фенербахче» прокомментировали заключение договора о сотрудничестве с санкт-петербургским «Зенитом».

«Мы надеемся, что этот шаг, который мы рассматриваем как важное партнёрство и который, как мы верим, будет развиваться всё сильнее в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, приведёт к положительным результатам и будет полезным для нашего клуба», — гласит заявление турецкого клуба, опубликованное на официальном сайте «Фенербахче».

В рамках сотрудничества «Зенита» и «Фенербахче», которые в марте провели благотворительный матч в Стамбуле (2:2), предполагается организация товарищеских встреч между футбольными мужскими и женскими командами, а также баскетбольными коллективами, обмен опытом и тренировочным процессом.

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