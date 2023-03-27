«Зенит» объявил о сотрудничестве с «Фенербахче»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил, что заключил соглашение о сотрудничестве с турецким «Фенербахче».

Соглашение между клубами рассчитано на два года и предполагает сотрудничество между мужскими и женскими командами, а также баскетбольными командами систем «Зенита» и «Фенербахче».

Сотрудничество предполагает организацию товарищеских матчей, создание тренировочных программ и обмен опытом различных отделов клубов.

«Футбольный клуб «Зенит» уверен, что сотрудничество с «Фенербахче» станет плодотворным, поможет клубам всесторонне развиваться как в краткосрочной и среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах», — гласит официальное заявление «Зенита».

Соглашение было подписано после благотворительного матча между «Зенитом» и «Фенербахче» в Стамбуле (2:2).