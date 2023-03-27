Почти 15 тысяч зрителей посетили матч Второй лиги в Волгограде

В субботу, 25 марта, волгоградский «Ротор» на своём поле принимал новороссийский «Черноморец» в рамках розыгрыша Второй лиги.
Четырнадцать с половиной тысяч болельщиков, пришедших на трибуны волгоградского стадиона, увидели много борьбы, удаление у «Ротора» и первую с 18 сентября потерю очков «Черноморцем». Матч между командами из первой группы завершился 0:0.
По итогам 21-го тура «Ротор» имеет 41 очко и только по дополнительным показателям опережает «Биолог-Новокубанск». Возглавляет таблицу по-прежнему «Черноморец» с 52 очками в активе. Отметим, что команда из Новороссийска до этого матча имела внушительную серию из 12 побед подряд. Примечательно, что прошлый раз команда теряла очки в домашней встрече с «Ротором», тот матч также завершился безголевой ничьей.
Фотоотчёт с матча можно посмотреть по ссылке.
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ERID: 2Ranymivsmi
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