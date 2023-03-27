Мартинес: Месси оставил бы все «Золотые мячи» ради Кубка Америки и ЧМ

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился эмоциями от совместной игры с нападающим «ПСЖ» и капитаном национальной команды Лионелем Месси. Вратарь «Астон Виллы» заявил, что испытывает гордость от того, что помог одному из величайших игроков в истории футбола осуществить свою мечту — выиграть Кубок Америки и чемпионат мира в течение двух лет.

«С ним приятно играть. Это то, о чём я с гордостью буду рассказывать своим детям и внукам, когда мы все станем старше. Но, вы знаете, когда мы вместе, он просто один из нас. Он просто Лео. Вот почему наша команда так хорошо ладит. Мы знаем, что должны уважать всё, чего он достиг в футболе, и что всё, чего он хотел бы, это побеждать с национальной командой.

Он говорил это мне. Он оставил бы все «Золотые мячи» ради Кубка Америки. Я видел, как он говорил это, когда мы возвращались в Аргентину из Бразилии, и он держал в руках трофей. Он сказал: «Это единственное, чего я хотел в своей футбольной карьере», и я сказал: «Я тоже!» Я почувствовал гордость за тот момент, что помог осуществить его мечту. Он выиграл всё на клубном уровне, но всё же чего-то ему не хватало.

Когда вы понимаете, через что он прошёл в своей карьере, это величие впечатляет. Я немного поздно начал свою карьеру на высшем уровне, но он выиграл Кубок мира в 35 лет, когда тому же Энцо Фернандесу был всего в 21 год. Это показывает, насколько футбол непрост. Месси является лучшим игроком в истории, и ему понадобилось 35 лет, чтобы выиграть чемпионат мира. Вау!» — приводит слова Мартинеса издание Goal.