Тренер Норвегии: пока Норманн играет в России, у него нет шансов вернуться в сборную
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен исключил возвращение в команду полузащитника московского «Динамо» Матиаса Норманна.
«У него нет шансов вернуться, пока он играет в России во время того, что там происходит. Никаких шансов», — цитирует Сольбаккена Dagbladet.
Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 10 матчах клуба во всех турнирах. Он был отстранён от выступлений за сборную Норвегии осенью 2022 года.
В отборочном турнире к чемпионату Европы — 2024 сборная Норвегии играет в группе с Испанией, Шотландией, Грузией и Кипром. В 1-м туре норвежцы уступили испанцам со счётом 0:3. Завтра, 28 марта, Норвегия встретится со сборной Грузии.
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