Гладилин: игры сборной России с Ираном и Ираком — полезные. Шанс молодёжи показать себя

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеских матчах с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
«Конечно, в игре сборной России много проблем: и в обороне, и контроль мяча, и завершающая стадия. Костяка команды нет — пробуется один состав с Ираном, другой с Ираком. Очень сложно что-то перестроить за два дня. Но эти игры были очень полезные, всех футболистов посмотрели. Если бы Джикия, Дивеев, Миранчук и Головин были здоровы, то у молодёжи не было бы такого шанса показать себя. Сама игра была не самая зрелищная, но результат полезен», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, на минувшем мартовском сборе сборная России провела товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Последняя игра прошла в Санкт-Петербурге и стала для национальной команды первой домашней с ноября 2021 года. Голы в этом матче забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.
- 27 марта 2023
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