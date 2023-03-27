Экс-директоров «Тамбова» будут судить по обвинениям в мошенничестве и растрате средств

Бывшие генеральный и спортивный директора «Тамбова» предстанут перед судом по обвинениям в мошенничестве и растрате денежных средств.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших генерального и спортивного директоров футбольного клуба «Тамбов», обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

Следствием установлено, что обвиняемые осуществили фиктивное трудоустройство бывшей супруги спортивного директора на должность бухгалтера клуба, которому в период с июня 2019 года по июнь 2021 года начисляли заработную плату, причинив тем самым клубу и его учредителю материальный ущерб в размере свыше 800 тысяч рублей.

Кроме этого, указанные лица осуществили растрату денежных средств клуба в сумме около 500 тысяч рублей, оплачивая своим знакомым посещение матчей футбольного клуба.

Помимо того, обвиняемые похитили денежные средства в размере более 4 млн рублей, выделенных клубу в качестве бюджетной субсидии в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта», причинив тем самым министерству спорта региона ущерб на указанную сумму.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу», — сообщается в телеграм-канале СУСК России по Тамбовской области.