Оливье Жиру побил рекорд Лилиана Тюрама в сборной Франции
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру принял участие в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии с Ирландией (1:0). Форварду на момент игры было 36 лет и 178 дней. Благодаря этому Жиру стал самым возрастным полевым игроком с 2000 года, игравшим за Францию в официальном матче. Об этом сообщает Footmercato.
Жиру обошёл легендарного защитника Лилиана Тюрама, который сыграл за Францию в возрасте 36 лет и 164 дней.
Всего за сборную Франции Оливье Жиру сыграл 121 матч, в которых забил 53 гола. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды. Жиру стал чемпионом мира в составе Франции в 2018 году на мировом первенстве в России.
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