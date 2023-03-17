Дешам объяснил вызов в сборную Франции на матчи отбора к Евро-2024 36-летнего Жиру

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил вызов в национальную команду на матчи отбора чемпионата Европы 2024 года в Германии нападающего «Милана» Оливье Жиру, отметив, что, пока тот продолжает выступать на высоком уровне, он будет вызываться для игры на международном уровне.

«Какая роль в сборной Франции у Оливье Жиру? Как и все остальные, он должен быть в стартовом составе. У Оливье большой опыт. Пока он продолжает играть на высоком уровне в клубе, он сохраняет право участвовать в матчах отбора на чемпионат Европы. Мы сыграем два матча за три дня против команд, которые не будут играть по три дня до встречи с нами. С учётом его возраста, он не молод, он может выйти как в стартовом составе, так и на замену, как в его клубе», — приводит слова Дешама RMC Sport.

36-летний Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции с 53 голами в 120 сыгранных матчах.

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