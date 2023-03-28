Сенников: Пиняев напоминает молодого Сычёва, даже больше — Измайлова

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о перспективах Сергея Пиняева в стане железнодорожников. По мнению экс-спортсмена, Пиняев похож по игре на молодого Дмитрия Сычёва или Марата Измайлова. Также Сенников опасается, что деньги и насыщенная жизнь в столице могут вскружить молодому игроку голову.

«Пиняев и так уже игрок основы в «Локомотиве». Сергей напоминает молодого Сычёва. Или даже больше — Марата Измайлова, наверное. Марат тоже рано попал в сборную. Главное, чтобы продолжил в таком духе. Когда клубы подстроятся под него и защитники будут знать, как против него играть, нужно будет добавить, перестроится. Пиняев —молодец и в игре за «Локомотив», и за сборную. Играет на таком кураже. Молодой парень, у него эмоции, хочется играть, доказывать. Поэтому надо продолжать в том же духе.

В возрасте 17–20 лет, когда ты молодой парень и появляются слава и деньги, тебя окружает много соблазнов. Тут должна пересилить любовь к футболу, нужно мотивировать себя. Но будет сложный период однозначно. 20-летний возраст многие тяжело проходили, тем более в Москве. Нужно, чтобы со стороны кто-то говорил, родители или друзья. Пока у него всё хорошо, надеемся, не собьётся с правильного пути. Тут нужна и работа тренера, и самого игрока. И родители, конечно, важны. Командный футбол — это ответственность, тем он и хорош. На поле выходят 11 человек, и ты можешь подвести других партнёров. Поэтому должен быть ответственным, нужно к этому правильно относиться.

Нужно года 1,5–2 сыграть на хорошем уровне, чтобы о чём-то говорить. В начале второй половины чемпионата Пиняев выглядит лучше, чем Захарян, но это несколько игр.

Прошлый год Захарян выделялся, поэтому на него обратили внимание. Может быть, ещё кто-то заиграет, нельзя судить по первому матчу, надо дать определённый срок. Пиняев ярко заиграл — молодец. Даже как-то не верил, что у него сразу получится. А Сергей с первого матча внёс в атаки «Локомотива» разнообразие. Понятно, что не он один —Глушенков, Дзюба, вместе выглядят очень хорошо», — приводит слова Сенникова Metaratings.