Шунин: звали в «Зенит» и «Спартак». В «Локомотив» мог перейти молодым

Вратарь сборной России и «Динамо» Антон Шунин заявил, что им интересовались «Локомотив», «Зенит» и «Спартак».

«Мог ли я когда-нибудь уйти из «Динамо»? Да, предложения были, особенно в начале 2010-х. Например, Сёмин звал в «Динамо» Киев, были предложения от топов РПЛ. В «Локомотив» звали совсем молодым, предлагали зарплату в 10 раз больше, чем в «Динамо». Но я не гнался за деньгами, поэтому даже не рассматривал. Следом звали в «Зенит», чуть попозже был «Спартак».

В Европу всерьёз никогда не звали. Была ещё Турция, а несколько лет назад – Америка. МЛС, конечно, интересна, но у меня в приоритете всегда было «Динамо» – уж как-то так сложилось. Я ведь прошёл с клубом всё – даже ФНЛ», — цитирует Шунина Sports.ru.