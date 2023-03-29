Петраков — армянскому журналисту: я главный тренер, я не должен объяснять свои решения

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков ответил на вопрос журналиста про то, почему он не заменил полузащитника Тиграна Барсегяна в матче квалификации Евро-2024 со сборной Турции (1:2).

«Почему не поменяли Тиграна Барсегяна? А вы считаете, что он не должен играть? Это ваше мнение, что он не должен играть? Ну, я главный тренер. Это моё решение. Почему я вам должен объяснять это решение? Я просто сказал: я главный тренер. Я принял такое решение. Вот и всё. Вам не нравится Тигран Барсегян? Вы считаете, что я должен был его менять? Я принял такое решение. Если можете, простите меня, пожалуйста.

Я вам тоже ответил. Я главный тренер. Я за это отвечаю. Вы здесь можете меня критиковать. Поэтому я и главный тренер, правильно? Вы у меня спросили, почему я не поменял его. Я говорю, что я главный тренер и принял такое решение. Я же вас не обидел? Вы меня извините. Я принял такое решение. Правильное оно, неправильное», — приводит слова Петракова ua.tribuna.com.