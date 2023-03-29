Тренер Шотландии Кларк прокомментировал победу в матче с Испанией

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал победу в матче 2-го тура квалификации к Евро-2024 с национальной командой Испании (2:0).
«Игроки были невероятны с первой и до последней минуты. Темп, энтузиазм и качество работы команды сохранялись весь матч. Это важный вечер, он похож на шаг вперёд. Но это всего лишь шесть очков, а с шестью очками не пройти квалификацию.
У нас было не так уж много владения мячом. То, что у нас было, мы использовали очень, очень хорошо. Оборона была крепкой, дистанция между линиями была действительно хорошей, что останавливало большую часть атак Испании. Вся заслуга принадлежит игрокам на поле – это те ребята, которым приходится выполнять сложные задачи. Если посмотреть на статистику, понимаешь, что тебя обошли, но удары по воротам, удары в створ — они почти равны. Это означает, что мы очень хорошо пользовались мячом, когда он у нас был, что, безусловно, приятно.
У меня будет несколько дней, чтобы успокоиться. Затем мы начинаем готовиться к двум большим играм, потому что июнь может стать для нас поворотным месяцем», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА.
Видео: Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро
Полные трансляции матчей отборочного цикла Евро-2024 доступны в Okko.
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