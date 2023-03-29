Главный тренер «Торпедо» Клотет: для меня нет разницы — останемся в РПЛ или вылетим

Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет заявил, что ему не принципиально сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге. Испанец выразил готовность работать на максимум вне зависимости от дивизиона.

«Когда я анализировал возможность стать гланым тренером клуба, я понимал, что можем вылететь из РПЛ. Я не боялся вызова — в итоге я здесь. Благодарен руководству клуба за доверие. Для меня нет разницы — останемся в РПЛ или вылетим. Но я буду делать свою работу на максимум», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что «Чемпионат» первым сообщал о назначении Клотета на пост наставника «Торпедо». Последним местом работы Жозепа была итальянская «Брешиа». Ранее испанский специалист также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ.