Иностранные болельщики отреагировали на отсутствие России в видео АПЛ

Иностранные болельщики отреагировали на отсутствие российских футболистов в новом видео на YouTube-канале английской Премьер-лиги. Напомним, пресс-служба АПЛ опубликовала нарезку голов футболистов из разных стран, представители которых когда-либо играли в элитном дивизионе чемпионата Англии. В подборку попали представители всех, даже самых маленьких и экзотических островных, государств, кроме России.
В комментариях под видео на канале АПЛ некоторые иностранные пользователи заметили отсутствие России. При этом подавляющее большинство иностранцев не поддержало решение игнорировать россиян.
Grégoire Barou: «Не могу поверить, что вы, ребята, проигнорировали Россию… Это жалко. Вы даже русский народ как нацию не признаёте? Или, может быть, вы никогда не слышали об Аршавине, Павлюченко, Жиркове… В остальном отличная подборка».
Chris Duck: «Я знаю, что идут боевые действия, но кажется немного неуместным не учитывать Россию».
Alek Kutlesic: «4 апреля 2009 года, Андрей Аршавин… Второй гол «Арсенала» в матче с «Ливерпулем» обязан быть в этом списке. Кто составлял эту подборку и не включил Россию, тот, вероятно, лукавит».
*Имя пользователя из иероглифов*: «Так мелочно не добавить гол Аршавина только потому, что он русский».
Lewis MacNab: «Не хватает России. Я слежу за тобой, АПЛ».
Filip Bozinovski: «Почему нет России и нет Аршавина?»
Cm Chunk: «Аршавин чувствует себя обделённым».
Ádám Kurucz: «Я немного боюсь спросить, но что насчёт российских игроков?»
Также под видео встречаются комментарии пользователей из России, которые также отстаивают попадание в ролик футболистов из своей страны. Ролик доступен по ссылке, однако видео заблокировано владельцем канала для просмотра на территории РФ.
Напомним, представителями АПЛ были проигнорированы точные удары Андрея Канчельскиса (43 гола в АПЛ), Алексея Смертина (2 гола), Динияра Билялетдинова (8 голов), Андрея Аршавина (23 гола, в том числе «покер» «Ливерпулю»), Романа Павлюченко (21 гол) и Павла Погребняка (11 голов).
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