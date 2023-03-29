Андрей Аршавин отреагировал на ролик АПЛ с голами игроков из всех стран без россиян
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Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отреагировал на невключение российских футболистов в новый ролик пресс-службы английской Премьер-лиги. В этом видео запечатлены голы игроков из разных стран, представители которых когда-либо играли в АПЛ.
«Чтобы чего-то ожидать, нужно знать о чём-то. Если бы мне не стали все наперебой говорить об этом, то я бы об этом и не узнал. Мне всё равно на это», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Были проигнорированы точные удары Андрея Канчельскиса (43 гола в АПЛ), Алексея Смертина (2 гола), Динияра Билялетдинова (8 голов), Андрея Аршавина (23 гола, в том числе «покер» «Ливерпулю»), Романа Павлюченко (21 гол) и Павла Погребняка (11 голов).
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