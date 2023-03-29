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Главный тренер «Торпедо» рассказал об игровых проблемах клуба

Главный тренер «Торпедо» рассказал об игровых проблемах клуба
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Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал об игровых проблемах московской команды. Напомним, вчера стало известно о назначении испанского специалиста на тренерский мостик автозаводцев.

«Когда анализировал команду, обратил внимание на малое количество голов. В защите мы тоже отстаём. Есть и тактические проблемы. Нужно много работать над обороной, чтобы создавать больше проблем атаке соперника. Присутствуют проблемы психологического плана — как игроки воспринимают разную ситуацию. Нужно быть более спокойными. Выходить на матч и быть более уверенным в себе. Проявлять здоровый эгоизм. Мы будем помогать им в этом», — передаёт слова Жозепа Клотета корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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