Канчельскис: ужасно, что АПЛ не включила россиян в свой ролик. Но на обиженных воду возят

Бывший футболист ряда английских команд Андрей Канчельскис отреагировал на тот факт, что пресс-служба АПЛ не включила в список лучших голов турнира от представителей всех стран мячи российских футболистов.
«Люди, выпускавшие подборку лучших голов представителей всех стран в АПЛ без россиян, — зависимые люди. Им сказали сверху — и всё. Конечно, ужасно и жалко, что не включили россиян в свой ролик. Но жизнь продолжается. Дай бог, чтобы другие наши футболисты приезжали в Англию, забивали и их показывали. Мы ничего изменить не можем. На обиженных воду возят.
Обидно, ведь были хорошие голы Аршавина, Билялетдинова, Павлюченко, Погребняка, мои голы. Но ничего страшного — нет так нет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Андрей Канчельскис выступал в Англии за оба манчестерских клуба, а также за «Эвертон» и «Саутгемптон».
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