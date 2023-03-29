ФИФА лишила Индонезию статуса страны-хозяйки чемпионата мира по футболу среди юношей U20

Индонезия не сможет принять чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2023 году.

«По итогам встречи президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино и президента футбольной ассоциации Индонезии Эрика Тохира ФИФА приняла решение исключить Индонезию из числа стран, принимающих чемпионат мира среди юношей U20», – сообщает пресс-служба ФИФА.

Турнир должен был пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня, однако накануне мероприятия разгорелась полемика по поводу участия в нём молодёжной сборной Израиля. Некоторые партии страны отказывали израильтянам в праве на участие, потому что у Израиля нет дипломатических отношений с Индонезией, которая является сторонником Палестины.

Губернатор Бали Ваян Костер был одним из тех, кто решительно выступал против прибытия Израиля на Бали в преддверии жеребьёвки чемпионата мира. В конце концов президент Индонезии Джоко Видодо решил отправить председателя местной федерации Эрика Тохира на встречу с Инфантино, чтобы найти решение проблемы. Судя по всему, компромисс не был достигнут.

Новая страна-хозяйка чемпионата будет объявлена в ближайшее время, даты проведения турнира остаются без изменений, также сообщили в ФИФА.