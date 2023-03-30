Франк Лебёф: никогда не был на уровне Роналду, я выиграл чемпионат мира, а он нет

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебёф отреагировал на критику в свой адрес по поводу высказываний о нападающем «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Ранее Лебёф заявил, что Роналду нельзя назвать лучшим игроком мира, поскольку он не выигрывал чемпионат мира. После этих слова фанаты Роналду раскритиковали француза.

«Два человека сказали мне, что я глупый и ничего не понимаю, что Роналду доказал нам, экспертам ESPN, что мы ничего не понимаем в футболе, поскольку Роналду забил гол и был великолепен. Они говорили, что я никогда не был на одном уровне с Роналду. Я ответил: «Вы правы. Я никогда не был на его уровне. Я выиграл чемпионат мира, а он нет», — приводит слова Лебёфа «твиттер» ESPN.

Напомним, Лебёф выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции в 1998 году.

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