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Евгений Гинер заявил, что остался доволен итогами заседания исполкома РФС

Евгений Гинер заявил, что остался доволен итогами заседания исполкома РФС
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Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением об итогах заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), состоявшегося сегодня в Доме футбола в Москве.

«Я всегда доволен итогами заседания. Всё остальное расскажет Александр Валерьевич (Дюков. — Прим. «Чемпионата»), — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, официальный сайт РФС сообщал, что на повестку дня были вынесены вопросы изменения системы и формата проведения Второй лиги, обсуждалось развитие профессионального мини-футбола и реформы компенсационных и солидарных выплат. Также на заседании обсудили утверждение правил РФС по лицензированию футбольных клубов Второй лиги и утверждение регламента союза по деятельности агентов.

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