Евгений Гинер заявил, что остался доволен итогами заседания исполкома РФС
Поделиться
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением об итогах заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), состоявшегося сегодня в Доме футбола в Москве.
«Я всегда доволен итогами заседания. Всё остальное расскажет Александр Валерьевич (Дюков. — Прим. «Чемпионата»), — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, официальный сайт РФС сообщал, что на повестку дня были вынесены вопросы изменения системы и формата проведения Второй лиги, обсуждалось развитие профессионального мини-футбола и реформы компенсационных и солидарных выплат. Также на заседании обсудили утверждение правил РФС по лицензированию футбольных клубов Второй лиги и утверждение регламента союза по деятельности агентов.
Комментарии
- 30 марта 2023
-
15:00
-
14:56
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:29
-
14:25
-
14:23
-
14:20
-
14:04
-
13:50
-
13:45
-
13:42
-
13:19
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:50
-
12:43
-
12:23
-
12:15
-
12:13
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:40
-
11:33
-
11:29
-
11:20
-
11:12
-
11:09
Партнерский контент