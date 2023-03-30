Эрлинг Холанд может не сыграть с «Ливерпулем» в матче 29-го тура АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может пропустить матч 29-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который пройдёт 1 апреля в Манчестере.
Холанд прибыл в Манчестер из Барселоны, где восстанавливался от травмы паха, которая помешала ему сыграть за сборную Норвегии, но не принимал участия в тренировке «Манчестер Сити» в четверг, 30 марта. Клуб официально не делал никаких заявлений, но участие игрока в матче с «Ливерпулем» остаётся под вопросом, сообщает talkSPORT.
«Манчестер Сити» занимает второе место в текущем сезоне английской Премьер-лиги, набрав 61 очко после 27 матчей. У лидирующего «Арсенала» 69 очков, но на один сыгранный матч больше.
Холанд забил 28 мячей и отдал пять голевых передач в 26 матчах текущего сезона АПЛ в составе «Манчестер Сити».
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