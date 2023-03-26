«Манчестер Сити» готов предложить Холанду новый контракт с зарплатой € 570 тыс. в неделю
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«Манчестер Сити» готов повысить зарплату нападающему Эрлингу Холанду. Об этом сообщает The Sun.
Клуб хочет сделать норвежского форварда самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги, предложив ему контракт до 2028 года с зарплатой € 570 тыс. в неделю. Таким образом клуб хочет удержать игрока, не допустив, чтобы он перешёл в мадридский «Реал». Текущее соглашение с Холандом рассчитано до 2027 года. По нему нападающий зарабатывает € 427,5 тыс. в неделю — столько же, сколько его одноклубник Кевин де Брёйне и вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа с учётом бонусов.
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 37 матчах команды во всех турнирах, отметившись 42 голами и пятью результативными передачами.
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