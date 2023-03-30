Футболистки «Вольфсбурга» вышли в полуфинал женской Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 марта, состоялся ответный матч в рамках четвертьфинала женской Лиги чемпионов между «Вольфсбургом» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге (Германия). Противостояние завершилось вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт хозяевами на 20-й минуте встречи усилиями Александры Попп. На 30-й минуте форвард парижского клуба Кадидьяту Дьяни сравняла счёт в матче. Больше до финального свистка зрители забитых голов не увидели.

Первый матч команд в Париже завершился минимальной гостевой победой «Вольфсбурга» (1:0). Таким образом, футболистки немецкого клуба одержали победу по итогам двух матчей и вышли в полуфинал турнира.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Лион». В прошлом году француженки обыграли в финале «Барселону». Французский клуб является самым титулованным в истории турнира. Финал женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Эйндховене (Нидерланды) 3 июня.