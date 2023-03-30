Ришарлисон — о Конте: я не был лидером мятежа против него, даже наоборот

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон ответил изданию TyC Sports, которое опубликовало новость о том, что бразильский форвард ставил клубу ультиматум и настаивал на уходе главного тренера Антонио Конте.

«Спрашивать с меня за игру и критиковать меня как игрока — это часть футбола, и я это понимаю. Но писать ложь о себе я не позволю! Я всегда очень уважал Конте и всех своих тренеров. Он всегда помогал мне в «Тоттенхэме», и каждый раз, когда у нас возникала проблема, даже если она была публичной, мы решали всё разговорами как профессионалы — он подтвердит это.

Я не был лидером мятежа против него, даже наоборот. Мне жаль, что я не оправдал его ожидания. Я не помог ему остаться. Когда он ушёл, я отправил ему сообщение, поблагодарил его за всё и пожелал ему всего наилучшего, он этого достоин!

Журналист, опубликовавший эту абсурдную ложь, даже не попытался поговорить с моим ассистентом или со мной. Он не профессионал! Позор вам, TyC Sports», — написал Ришарлисон в социальной сети.