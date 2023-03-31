L'Équipe: «Аль-Хиляль» предложил Серхио Рамосу контракт до € 50 млн в год

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может получить повышение в зарплате, если будет выступать за клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает L’Equipe, сумма в € 30 млн является стартовым предложением саудовского «Аль-Хиляля» для футболиста. Оно может быть увеличено до € 50 млн.

Испанец зарабатывает в «ПСЖ» менее € 10 млн в год до уплаты налогов. Парижане будут стараться снизить зарплату при переговорах по новому контракту.

В текущем сезоне Рамос провёл за «ПСЖ» 36 матчей во всех турнирах, забил в них два мяча и отдал одну голевую передачу.

«ПСЖ» набрал 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижская команда покинула Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала.

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