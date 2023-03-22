Моуринью объединится с Месси? «ПСЖ» ради победы в ЛЧ готов пойти на неожиданный шаг

Жозе Моуринью снова окажется в топ-клубе? Как сообщает в соцсетях известный португальский журналист Педру Алмейда, тренер «Ромы» летом может возглавить «ПСЖ». Инсайдер утверждает, что Жозе – главная цель французского клуба на межсезонье.

В приглашении Моуринью заинтересован советник по футбольным делам «ПСЖ» Луиш Кампуш. Он уверен, что именно соотечественник сможет привезти трофей Лиги чемпионов на «Парк де Пренс». Однако президент «Ромы» Пьетро Берарди отмечал, что Моуринью останется в клубе: «Думаю, в следующем году Моуринью также будет тренером «Ромы». У нас заключён контракт до 2024 года. Он полон решимости, сам болеет за «Рому» и добивается хорошего результата». Однако Жозе не так категоричен.

Жозе Моуринью главный тренер «Ромы» «Все говорят, что клуб встретится со мной в июне. Думаю, это слишком поздно. Я ничего не жду, «Рома» знает, чего от меня ожидать. Никто не работает усерднее меня на базе команды».

В чём плюсы приглашения Моуринью в «ПСЖ»? Во-первых, в клубе появится тренер-победитель, чей авторитет выше, чем у большинства игроков. Последний раз, когда в Париже работал специалист похожего статуса, это был Карло Анчелотти. С тех пор команду возглавляли Лоран Блан, Унаи Эмери, Томас Тухель, Маурисио Почеттино, а теперь – Кристоф Галтье. При всём уважении ни один из них в плане масштаба личности несопоставим с Моуринью и Анчелотти. Не исключено, что с текущим составом «ПСЖ» итальянец привёз бы трофей Лиги чемпионов в Париж.

Авторитет и послужной список Моуринью не позволят некоторым футболистам рассуждать в духе «а что ты выиграл, а кто ты такой». В текущем составе только Месси выиграл больше Кубков чемпионов, чем Жозе. Руководство «ПСЖ» наконец получит тренера с жёсткой позицией, не терпящего избалованности и наплевательского отношения к делу.

Моуринью называют старомодным тренером, который может наладить игру в обороне, а впереди отдаёт всё на откуп таланту футболистов либо рассчитывает на контратаки. Как ни странно, состав «ПСЖ» с учётом пары потенциальных приобретений – идеален для Жозе. Если летом команда найдёт качественного центрального защитника, классного опорника в компанию к Марко Верратти и грамотно заменит Неймара (с большой долей вероятности он покинет Париж), то португалец получит нужные ресурсы для построения команды-победителя. Моуринью выстроит игру в обороне, а в атаке сможет довериться гению Месси либо использовать контратаки, в которые смогут выбегать Мбаппе, Хакими, Мендеш. «ПСЖ» не нужно будет привыкать к другой схеме. Построение с тремя центральными защитниками Жозе использует и в «Роме».

Жозе Моуриньо и Лионель Месси Фото: Michael Steele/Getty Images

Моуринью захочет доказать, что он по-прежнему способен побеждать в главном клубном турнире, несмотря на мнения, что его эпоха позади. Жозе давно не получал возможности поработать в топ-клубе: «Тоттенхэм» и «Рому» всё же сложно отнести к таковым. А работая в «Манчестер Юнайтед», Моуринью побеждал в Лиге Европы – не худшее достижение, учитывая, что его сменщик так ничего и не выиграл. Мотивированный и злой Моуринью в очередной раз захочет вписать имя в историю и стать первым, кто выиграет с «ПСЖ» Лигу чемпионов.

Вдобавок ко всему Жозе привлечёт внимание к клубу своей харизмой и огненными пресс-конференциями. И ещё — очень хочется посмотреть на совместную работу Моуринью и Месси. Ждём Особенного в Париже?