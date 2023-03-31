«Реал» хочет бесплатно подписать Мбаппе в 2024 году. Француз дал согласие на переход — AS

Мадридский «Реал» планирует бесплатно подписать нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе на правах свободного агента летом 2024 года. Об этом сообщает AS.
По информации источника, в «Реале» решили проявить терпение и не вступать в переговоры с «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно, а подписать Мбаппе бесплатно через год. Сам футболист при этом уже сообщил о своём желании перейти в «Королевский клуб».
По подписанному год назад контракту Мбаппе имеет право свободно покинуть «ПСЖ» в 2024 году, если не активирует опцию продления соглашения летом 2023 года.
О переходе 24-летнего Мбаппе в «Реал» сообщали в прошлом году, когда у него заканчивался предыдущий контракт с парижанами, однако француз в последний момент передумал и решил остаться в «ПСЖ».
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами:
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