«Реал» хочет бесплатно подписать Мбаппе в 2024 году. Француз дал согласие на переход — AS

Мадридский «Реал» планирует бесплатно подписать нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе на правах свободного агента летом 2024 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Реале» решили проявить терпение и не вступать в переговоры с «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно, а подписать Мбаппе бесплатно через год. Сам футболист при этом уже сообщил о своём желании перейти в «Королевский клуб».

По подписанному год назад контракту Мбаппе имеет право свободно покинуть «ПСЖ» в 2024 году, если не активирует опцию продления соглашения летом 2023 года.

О переходе 24-летнего Мбаппе в «Реал» сообщали в прошлом году, когда у него заканчивался предыдущий контракт с парижанами, однако француз в последний момент передумал и решил остаться в «ПСЖ».

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами: