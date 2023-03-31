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Тавареш высказал мнение о разнице в работе Абаскаля в «Базеле» и «Спартаке»

Тавареш высказал мнение о разнице в работе Абаскаля в «Базеле» и «Спартаке»
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Защитник «Спартака» Томаш Тавареш рассказал о работе с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Конечно, на моё решение повлияло то, что последний период в «Базеле» до травмы я провел под руководством Гильермо. Это не дает мне каких-либо преимуществ, я должен в любом случае отдавать всего себя работе на тренировках, чтобы заслужить место в составе. Но всегда проще адаптироваться, когда вокруг больше знакомых лиц. Тем более после такой тяжёлой травмы. К счастью, сейчас это повреждение никак о себе не напоминает. Я полностью здоров.

Изменился ли Гильермо по сравнению с тем, что было в «Базеле»? Разница в том, что там он был исполняющим обязанности главного, а в «Спартаке» у него больше возможностей полноценно строить команду.

Перед подписанием контракта мы пообщались с Абаскалем, он рассказал о клубе и своих требованиях, расспросил о состоянии моего колена», — приводит слова Тавареша официальный сайт «Спартака».

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