Тавареш рассказал об адаптации в «Спартаке» и оценил уровень российского футбола

Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш рассказал об адаптации в команде и оценил уровень российского футбола.
«Я уже неплохо освоился в команде. С первых дней больше всего общался с Мартинсом, ведь он знает португальский. А еще с Кейта: с ним говорим на испанском. Сейчас у меня хороший контакт со всеми ребятами.
С Крисом, Шамаром и Квинси ходили на баскетбол. Но в целом Москву пока толком не изучал. Во-первых, холода только-только ушли. Во-вторых, машины у меня не было, а установить российское приложение для такси не получалось — просил вызывать для меня то Мартинса, то Бальде.
Вместе со мной в «Спартак» пришёл Дуарте. Он не знает английского, впервые сменил страну, да и в целом парень скромный, поэтому в первое время ему было посложнее. Но сейчас он тоже освоился, стараемся ему помогать.
Команды здесь агрессивнее, чем я привык. Больше упора на физику. Но я был к этому готов. В целом уровень российской лиги могу оценить как весьма высокий. Просто не все за пределами России это видят…» — приводит слова Тавареша официальный сайт «Спартака».
- 31 марта 2023
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