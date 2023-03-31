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«Химки» могут прекратить существование по окончании этого сезона, если вылетят из РПЛ

«Химки» могут прекратить существование по окончании этого сезона, если вылетят из РПЛ
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Подмосковные «Химки» могут быть ликвидированы по истечении текущего сезона, если не сохранят прописку в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает инсайдер Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

По информации источника, руководство Московской области не заинтересовано в финансировании клуба, а Туфан Садыгов может покинуть правление красно-чёрных.

Зону стыковых матчей на 13-м месте открывает «Пари Нижний Новгород» (19). На 14-й строчке находится «Факел» (17). В зоне вылета располагаются «Химки» (13) и «Торпедо» (10). Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (48 очков). «Ростов» (41) поднялся на второе место. На третью строчку опустился московский «Спартак» (40).

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