Радимов: возможно, «Спартаку» будет легче с «Ахматом» без Джикии, учитывая его игру

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что отсутствие капитана «Спартака» Георгия Джикии в матче с «Ахматом» может помочь красно-белым. Встреча пройдёт в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ахмат» — крепкий соперник, но для «Спартака» после неудачного матча с «Оренбургом» надо что-то менять. Просто так грозненцев не обыграешь.
Отсутствие Джикии из-за травмы? Ну после того, как он сыграл с «Оренбургом», я даже не знаю, смог бы он попасть в состав, если был бы здоров… Не факт вообще. Наоборот даже, может, спартаковцам от этого будет полегче, учитывая его ошибки… Но дай бог ему, конечно, здоровья, пусть поправляется», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Встреча «Спартак» — «Ахмат» состоится завтра, 1 апреля. Начало – в 16:30 мск.
- 31 марта 2023
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