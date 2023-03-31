Радимов: возможно, «Спартаку» будет легче с «Ахматом» без Джикии, учитывая его игру

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что отсутствие капитана «Спартака» Георгия Джикии в матче с «Ахматом» может помочь красно-белым. Встреча пройдёт в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ахмат» — крепкий соперник, но для «Спартака» после неудачного матча с «Оренбургом» надо что-то менять. Просто так грозненцев не обыграешь.

Отсутствие Джикии из-за травмы? Ну после того, как он сыграл с «Оренбургом», я даже не знаю, смог бы он попасть в состав, если был бы здоров… Не факт вообще. Наоборот даже, может, спартаковцам от этого будет полегче, учитывая его ошибки… Но дай бог ему, конечно, здоровья, пусть поправляется», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Встреча «Спартак» — «Ахмат» состоится завтра, 1 апреля. Начало – в 16:30 мск.