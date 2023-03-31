«Спартак» — «Ахмат». В честь Промеса

100 голов Квинси отпразднует не только вся команда, но и часть болельщиков, которым достанутся билеты по 100 рублей.

1 апреля состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.58. Успех грозненцев оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 1 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» (01.04.2023)

Миновало уже 20 туров РПЛ. На 1 апреля запланированы четыре встречи 21-го тура. В одной из них на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве померяются силами «Спартак» и «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Как известно, «Спартак» зимой точечно усилился и очень здорово провёл сборы. Возобновил сезон он также довольно успешно. Красно-белые уверенно обыграли «Локомотив» (1:0 и 4:2) в 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ). Однако затем их игра и результаты начали понемногу ухудшаться.

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком марта в Серии А.

Подопечные Гильермо Абаскаля дважды сыграли вничью с «Уралом» (2:2 в РПЛ и 1:1 в Кубке России), с трудом победили «Факел» (3:2) и потерпели поражение в матче с «Оренбургом» (0:2). Соперник вполне мог забить больше. Он то и дело молниеносно контратаковал, вынуждая защитников красно-белых, в частности Георгрия Джикию, ошибаться.

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов поделился мнением, что столь неудачное выступление команды обусловлено фактором поля и тяжёлым графиком, ввиду которого у футболистов «сели ноги». Также он отметил, что у оренбуржцев было больше времени на восстановление.

Доля истины в словах Шалимова имеется. Тем не менее это не оправдывает красно-белых. Из-за неудачи они спустились на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от идущего на втором месте «Ростова» составляет пока что всего одно очко. Надо исправляться.

«Шахтёр» подал в Еврокомиссию жалобу на ФИФА.

Интересно, что недавно появились слухи, что Гильермо Абаскаль может стать главным тренером «Севильи». Совсем недавно она уволила Хорхе Сампаоли. Однако пресс-атташе испанского клуба Хесус Гомес категорически ответил на данный вопрос. Он сказал, что такой вариант невозможен.

«Ахмат» тоже довольно неплохо возобновил сезон. Он обыграл «Уфу» (2:1) в Кубке России и «Оренбург» (3:1) в РПЛ. Хотя в матче с оренбуржцами грозненцам очень повезло. Всё решила ошибка арбитра Евгения Трубина. Судья зря назначил 11-метровый удар и напрасно удалил защитника соперника Михаила Сивакова. Если бы не этот эпизод, встреча наверняка бы сложилась иначе.

Как бы там ни было, после этого подопечные Сергея Ташуева потерпели поражения в матчах с «Краснодаром» (0:3) и «Локомотивом» (0:1). В обоих случаях на домашнем стадионе. Что интересно, железнодорожники бóльшую часть матча провели в меньшинстве. С 60-й минуты они и вовсе играли вдевятером.

Затем «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (1:0), однако поводов гордиться данным результатом у Ташуева, пожалуй, нет. Самарцы смотрелись намного предпочтительнее, чем его подопечные. Они нанесли целых 24 удара, восемь из которых пришлись в створ. Один попал в перекладину.

«Ахмату» очень повезло, что соперника подвела реализация моментов. В то же время стоит отдать должное вратарю грозненцев Гиорги Шелии. Он совершил восемь сейвов, несколько раз по-настоящему выручив свою команду. Вот только хватит ли стараний голкипера для того, чтобы избежать поражения в предстоящем матче?

В преддверии игры Сергей Ташуев отметил, что его команда постарается сыграть в свой футбол. Наставник подчеркнул, что будет требовать от подопечных владеть отрезками инициативой, с высоким прессингом, сочетанием с отходом к позициям. С учётом сильных сторон соперника.

В последних матчах всё это работало плохо. Посмотрим, что будет в этот раз. Красно-белые подходят ко встрече с новыми силами. Да, многие игроки были вызваны в сборную и отдыхали меньше других. Но в общем и целом запас энергии у них наверняка пополнился. Предлагаем проверить П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.16.

Стало известно, куда переедет Роналду после завершения карьеры.

Встреча состоится на домашнем стадионе красно-белых, что даёт им дополнительное преимущество. С результативностью проблем нет ни у той, ни у другой команды. Грозненцы забили в 20 турах 31 гол. Красно-белые — целых 45 мячей. В 22 (16+6) из них принял участие Квинси Промес.

К слову, отметившись дублем в недавнем матче с «Факелом», голландец преодолел отметку в 100 голов за московский клуб. В честь этого события была объявлена акция. Билеты на матч с «Ахматом» на все места №10 и места на 10-х рядах всех секторов (за исключением премиальных) стоят 100 рублей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 1 апреля 2023 года

У «Спартака» гораздо лучше результаты выступлений на дистанции. Плюс встреча состоится на домашнем стадионе. Поддержка родных болельщиков и небольшой перерыв наверняка помогут команде перевести дух и исправиться за поражение в матче последнего тура с «Оренбургом». «Ахмат» менее стабилен, но хорош в атаке. Всё ведёт к результативной победе москвичей. А ещё стоит добавить, что это праздник Промеса, а значит, быть голам!

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.16.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

Эвра: хочу видеть Зидана тренером сборной Франции.

Карвальо: в России футболистам долго играть помогает водка.

Эвра: Мбаппе не лидер, но получает капитанскую повязку благодаря своему опыту.

Ринат Билялетдинов: в АПЛ россиян за людей не считают, как будто мы второй сорт.