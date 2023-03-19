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В «Спартаке» сообщили, что Георгий Джикия выбыл на три недели из-за травмы

В «Спартаке» сообщили, что Георгий Джикия выбыл на три недели из-за травмы
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник красно-белых Георгий Джикия выбыл на три недели из-за травмы.

«Наш капитан Георгий Джикия прошёл обследование, которое выявило повреждение мышц бедра. Ожидается, что защитник вернётся в строй через три недели. Желаем Георгию успешного восстановления и ждём возвращения на поле!» — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Джикия получил повреждение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2). Георгий провёл в составе красно-белых 26 матчей во всех турнирах нынешнего сезона. Его команда располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков в 20 матчах.

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