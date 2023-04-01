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Нападающий «Факела»: не ощутил изменений на трибунах в Воронеже после введения Fan ID

Нападающий «Факела»: не ощутил изменений на трибунах в Воронеже после введения Fan ID
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Нападающий воронежского «Факела» Вячеслав Якимов высказался на тему внедрения Fan ID в Российской Премьер-Лиге. Футболист считает, что карта болельщика никак не повлияла на заполняемость трибун в Воронеже.

«Благодаря болельщикам «Факела» обстановка на поле с «Сочи» была просто огненная. Все большие молодцы, что так нас поддерживают. Очень приятно играть при таких трибунах. Много слышал об атмосфере до перехода, а сейчас сам это ощущаю. Очень кайфово.

Получается, что «Факел» не почувствовал введения Fan ID? Лично я не заметил разницы. Когда с «Краснодаром» приезжал в Воронеж, было примерно такое же количество людей. Лично я не ощутил каких-то изменений», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».

«Факел» победил «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 3:0.

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