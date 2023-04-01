«Зенит» — «Урал»: Сергеев вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

«Зенит» выигрывает со счётом 1:0. На 75-й минуте нападающий санкт-петербургской команды Иван Сергеев открыл счёт в матче, отметившись ударом головой после подачи Клаудиньо с правого фланга.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент команда Сергея Семака с 48 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» располагается на 10‑м месте, набрав 25 очков.