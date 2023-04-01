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«Зенит» — «Урал»: Сергеев вывел хозяев вперёд

«Зенит» — «Урал»: Сергеев вывел хозяев вперёд
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

«Зенит» выигрывает со счётом 1:0. На 75-й минуте нападающий санкт-петербургской команды Иван Сергеев открыл счёт в матче, отметившись ударом головой после подачи Клаудиньо с правого фланга.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
01 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Сергеев – 76'   2:0 Сергеев – 86'

На данный момент команда Сергея Семака с 48 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» располагается на 10‑м месте, набрав 25 очков.

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