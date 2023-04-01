Боксёрский промоутер Хирн: когда Руни пьёт, он просит меня организовать ему бой

Известный боксёрский промоутер, британец Эдди Хирн высказался о звёздном футболисте и соотечественнике Уэйне Руне, который, по его мнению, мог бы дебютировать в ринге.

«Смогут ли какие-то футболисты попробовать себя в боксе? Руни мог бы выступить, я разговаривал с Уэйном. Когда Уэйн пьёт, он начинает писать мне: «Я подерусь с тем и подерусь с этим». И мне это нравится.

Иногда я получаю сообщения от Уэйна, в которых он просит меня организовать поединок против конкретного человека. Утром я перечитываю это и думаю: «Это грандиозно». А после отвечаю ему: «Это несколько бокалов красного вина или ты серьёзно?» А когда он не отвечает, я ругаюсь. Но Уэйн мог бы выступить», – сказал Хирн на пресс-конференции.

Руни был настоящим королём АПЛ! Чего он добился в лиге как игрок?