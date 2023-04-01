Шевченко — о Мудрике: «Челси» купил талантливого игрока на будущее, он в надёжных руках

Бывший нападающий «Челси» Роман Шевченко высказался о форварде синих Михаиле Мудрике.

«Челси» купил талантливого игрока, в тот момент, когда он очень молод, на будущее. Он только начинает свой путь в масштабной футбольной карьере. Мудрик — часть амбициозного проекта. Он в надёжных руках. Решение заполучить его прямо сейчас было связано с тем, насколько клуб верит в его талант», — приводит слова Шевченко Goal со ссылкой на BBC Sport.

Мудрик был приобретён «Челси» за € 70 млн в зимнее трансферное окно нынешнего сезона. В восьми матчах за «аристократов» нападающий не забил ни одного гола, отметившись одной голевой передачей. Сегодня, 1 апреля, «Челси» уступил «Астон Вилле» (0:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.