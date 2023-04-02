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«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: Бензема оформил хет-трик за семь минут

«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: Бензема оформил хет-трик за семь минут
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Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 27-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Реал» и Вальядолид». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучал в 17:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте матча нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик. Счёт в матче — 4:0.

Испания - Примера. 27-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 17:20 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
6 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Родриго – 22'   2:0 Бензема – 29'   3:0 Бензема – 32'   4:0 Бензема – 36'   5:0 Асенсио – 73'   6:0 Васкес – 90+1'

«Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 56 очков. В прошлом туре команда Карло Анчелотти проиграла своему главному конкуренту в борьбе за титул «Барселоне» (1:2), которая промежуточно оторвалась от «сливочных» на 15 очков.

«Вальядолид» с 28 очками располагается на 15-й позиции. В прошлом туре команда проиграла «Атлетику» из Бильбао (1:3) в домашнем матче.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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