Сергей Веденеев: нельзя утверждать, что «Зенит» на сто процентов чемпион

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался о победе команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).

«Предполагал, что матч «Зенит» – «Урал» получится именно таким. «Урал» сопротивлялся: им удавалось долго держать ворота в неприкосновенности. Но в этой игре у них совсем не было атаки. При отсутствии Бикфалви впереди некому было зацепиться за мяч. «Зениту» было непросто, потому что практически вся команда «Урала» стояла в штрафной и фактически не оставляла пространства у себя за спиной. Поэтому приходилось подавать в штрафную или бить издалека. Получилось забить благодаря двум хорошим фланговым передачам. Всё было как по маслу: упорная борьба, сопротивление соперника и в конечном итоге забитые голы «Зенита».

В следующем матче Сергеев будет играть в стартовом составе, если готов на два тайма. Голы, как правило, это результат командных действий. Как раз в матче с «Уралом» — это не результат индивидуальных действий Сергеева, а только его завершающий удар.

Нельзя утверждать, что «Зенит» на сто процентов чемпион, но шансы увеличиваются. Как мне кажется, соперники давно не смотрят на верхнюю ступеньку таблицы. Они будут бороться за остальные призовые места», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.